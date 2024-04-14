Sivas'ın Altınkale bölgesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
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Sivas'ın Altınkale bölgesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor

Sivas\'ın Altınkale bölgesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor

Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde bulunan doğal güzellik Altınkale, bayram tatilinde yoğun ilgi görüyor. Altınkale, Pamukkale'ye benzerliği ve doğal kaynaklarıyla dikkat çekiyor. Sarı kayalıklar ve sıcak su kaynaklarıyla çevrili olan Altınkale, her yıl binlerce turistin uğrak noktası haline geliyor. Tatilciler, Altınkale'nin minyatür bir Pamukkale olduğunu belirtiyor. Sivas'ı tercih eden turistler, bu bölgeyi görmeden gitmek istemediklerini ifade ediyor.

14.04.2024 10:51
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Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde bulunan Pamukkale'nin kardeşi Altınkale, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde yer alan doğal güzellik Altınkale, bayram tatilinde de yoğun ilgi gördü. Pamukkale'ye olan benzerliği ve doğal kaynaklarıyla dikkat çeken Altınkale, tatilcilerin de yoğun ilgisini çekiyor. Doğal travertenlerin oluşturduğu sarı kayalıklar ve sıcak su kaynaklarıyla çevrili Altınkale, doğal güzellikleriyle görenleri mest ediyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası haline gelen Altınkale, bu yıl özellikle bayram tatilinin son günlerinde ilgi odağı haline geldi.

"Burası adeta minyatür bir Pamukkale"

"Bayram gezmesine çıkmıştık bir de Altınkale'ye uğrayalım dedik" diyen Alper Erdemli, "İlk kez geliyoruz. Yapanlara teşekkür ederiz. Sivas'a bir katkıda bulunmuşlar. Sivas'ta gezilecek yerler giderek artıyor. Burası adeta minyatür bir Pamukkale" ifadelerini kullandı.

"Ortamı güzel, suyu farklı"

Bayram tatili için Sivas'ı tercih ettiklerini belirten Ahmet Hamdi Alp, " Gaziantep'ten geldik buraya. Burası Pamukkale'nin sarı renkli hali. Sanırım adını da renginden almış. Ortamı güzel, suyu farklı. Gelmişken de bu bölgeyi görmeden gitmek istemedik" dedi.

"Bulunmaz bir nimet"

Aslen Çorumlu olan ama bu kaplıcayı çok sevdiğini ifade eden Mehmet Çuhadar, "Her sene mümkün olduğu kadar gelmeye çalışırım. Herkese de tavsiye ederim. Bulunmaz bir nimet. Sivas'ın üç tarafı kaplıcalarla çevrili. Sıcak, soğuk ve balıklı kaplıca. Hepsi de birbirinden farklı" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Pamukkale, Sivas, Doğa, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ın Altınkale bölgesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

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