Sivas'ın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivas'ın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

Geniş Video İzle

Sivas'ın Gemerek ilçesinin yüksek kesimlerine Mayıs ayında yağan kar hayretle karşılandı. İlçeye bağlı İnkışla köyünde yaşayan Kemal Sazak, 'Bu mevsimde, bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey' dedi. Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyüne Mayıs ayında yağan kar şaşırttı. Gece boyunca etkili olan soğuk hava sonrası yaylalarının yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan kar sonrası bazı tepeler beyaza büründü. Yer yer sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle köylerde vatandaşlar soba ve kaloriferleri tekrar yakmaya başladı. '72 yaşındayım, böyle bir kar görmedim' Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyünde yaşayan Kemal Sazak, kar yağışı sonrası, '72 yaşındayım, burada daha böyle bir kar görmedim. Her tarafa kar yağmış. Geceleri buz gibiydi, kırağı düşüyor. Neredeyse köye de kar yağacak. Kaloriferi yakmazsam duramıyorum. Üst tarafta Karababa köyü var, orası da kar altında kalmış. Bu mevsimde bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey' dedi.

05.05.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinin yüksek kesimlerine Mayıs ayında yağan kar hayretle karşılandı. İlçeye bağlı İnkışla köyünde yaşayan Kemal Sazak, "Bu mevsimde, bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey" dedi.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyüne Mayıs ayında yağan kar şaşırttı. Gece boyunca etkili olan soğuk hava sonrası yaylalarının yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan kar sonrası bazı tepeler beyaza büründü. Yer yer sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle köylerde vatandaşlar soba ve kaloriferleri tekrar yakmaya başladı.

"72 yaşındayım, böyle bir kar görmedim"

Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyünde yaşayan Kemal Sazak, kar yağışı sonrası, "72 yaşındayım, burada daha böyle bir kar görmedim. Her tarafa kar yağmış. Geceleri buz gibiydi, kırağı düşüyor. Neredeyse köye de kar yağacak. Kaloriferi yakmazsam duramıyorum. Üst tarafta Karababa köyü var, orası da kar altında kalmış. Bu mevsimde bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey" dedi.

Kaynak: İHA

İnkışla, Gemerek, Yağan, Sivas, Hava Durumu, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 14:58:58. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement