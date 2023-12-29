Sivas\'ın Zara ilçesinde Şehitlere Saygı Yürüyüşü düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde Zara Kaymakamlığı tarafından "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Hükümet konağı önünde toplanan kalabalık bir grup 12 şehidin isimleri okunurken "Burada" diye yoklama aldı. Türk Bayrakları eşliğinde hükümet konağı önünden hareket eden grup "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Askere uzanan eller kırılsın", "Her Türk asker doğar" sloganları atarak Zara Millet Bahçesi saat kulesine kadar yürüdü.

Millet bahçesi Atatürk anıtı önünde toplanan kalabalık grup, dua edip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyarak yürüyüşü sonlandırdı. - SİVAS