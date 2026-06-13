Sivas Katliamı'nın 33'üncü Yılı - Son Dakika
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Sivas Katliamı'nın 33'üncü Yılı

13.06.2026 16:12
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Tunceli'de Sivas Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) tarafından Sivas Katliamı'nın 33'üncü yılı dolayısıyla "33 Can, 33 Bağlama" etkinliği düzenlendi. Kışla Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, katliamda yaşamını yitiren 33 aydın, sanatçı ve yurttaş anıldı.

PSAKD Doğu ve Güneydoğu Şubeleri tarafından organize edilen etkinlik, fotoğraf sergisi ve çerağ uyandırma (cem ibadetini başlatmak amacıyla kandil veya mumların yakıldığı ritüel) ile başladı. Program kapsamında PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe konuşma yaptı. Etkinlikte ayrıca "33 Can, 33 Bağlama" dinletisi, semah hizmeti, Zeynep Kılıç ve Perperike Usari'nin yer aldığı çocuk korosu gösterisi ile "Adalet Kürsüsü" bölümü gerçekleştirildi.

"Sivas'ta yitirdiğimiz canları unutmadığımızı haykıracağız"

Etkinlikte konuşan PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Sivas Katliamı'nın unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini belirterek, anma etkinliklerinin yıl sonuna kadar süreceğini söyledi. Erçe, "33'üncü yılında '33 Can, 33 Yıl' şiarıyla dünyanın ve ülkenin dört bir yanında anmalar gerçekleştiriliyor. Bu anmalar yıl sonuna kadar devam edecek. Ancak bu anmaların yalnızca bir ayağıdır. 21 Haziran'da eş zamanlı olarak, başta büyük kentlerin meydanları olmak üzere birçok alanda bağlamalarımızla, semahlarımızla ve deyişlerimizle bir araya geleceğiz. Sivas'ta yitirdiğimiz canları unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha haykıracağız" dedi.

"Demokrasinin gelişmediği yerde özgürlükler olmuyor"

Erçe, "Ancak unutmamak ve unutturmamak yetmiyor. Aynı zamanda hesabını sormak, yüzleşmek ve hesaplaşmak da gerekiyor. Çünkü bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde, devletin ve egemen anlayışın geçmişiyle yüzleşmekten ve geçmişin hesabını vermekten kaçınması yatıyor. Geçmişle yüzleşilemediği için demokrasi gelişemiyor. Demokrasinin gelişmediği yerde özgürlükler olmuyor. Özgürlüklerin olmadığı yerde ekmek küçülüyor, çocukların sütü azalıyor, kadın cinayetleri sürüyor, çocuk istismarı devam ediyor, asimilasyon politikaları sürüyor, ormanlar yakılıyor, derelerin ve ırmakların önü kesiliyor, işçinin ve emekçinin alın teri sömürülüyor. Bu nedenle geçmişle hesaplaşabilirsek bu ülkeye demokrasiyi, özgürlüğü ve barışı getirebiliriz. Barışın yolu da buradan, hakikatle yüzleşmekten geçiyor." diye konuştu.

Etkinlik, semah hizmeti ve katliamda yaşamını yitirenler için yapılan anmanın ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sivas Katliamı'nın 33'üncü Yılı - Son Dakika

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