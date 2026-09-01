Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde 1058 kişilik dev halay: kent meydanında birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde 1058 kişilik dev halay: kent meydanında birlik ve beraberlik vurgusu

Sivas Kongresi\'nin 107. yıl dönümünde 1058 kişilik dev halay: kent meydanında birlik ve beraberlik vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi, kent meydanında kol kola girerek dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturdu. Davul zurna eşliğinde çekilen halaya vatandaşların da katılımıyla uzun süre devam edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bu geleneksel etkinliğin birlik ve beraberlik vurgusu olduğunu belirterek, tüm vatandaşları kongre etkinliklerine katılmaya davet etti.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi, kol kola girerek kent meydanında halay çekti.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlama etkinlikleri renkli görüntülerle başladı. Tarihi kent meydanında bir araya gelen bin 58 kişi dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturup çalan davul zurna sesi eşliğinde halay çekti. Yeterli sayıya ulaşıldıktan sonra halkın da katılımıyla halay uzun süre devam etti. Geniş katılımlı halayla, Sivas'ta birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Sivas Kongresinin 107. Yıldönümünü şehrimizde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İlk etkinliğimiz 1058 kişilik Sivas halayıydı. Bu etkinliğimizi artık geleneksel hale getirdik. Gördüğünüz üzere çok fazla bir katılım vardı. Tüm Sivaslılar büyük bir ilgi gösterdi. Ben katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Tüm etkinliklerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sivas Kongresinin 107. Yıldönümünü inşallah onun ruhuna yakışır bir şekilde büyük bir katılım ile kutlamış olacağız. bildiğiniz üzere 4 Eylül tarihi sadece Sivas için değil ülkemiz için çok önemli bir tarih. Çünkü bu tarihte milli mücadelemizin yol haritası Sivas'ta belirlendi. Sivas Kongresinde çok önemli kararlar alındı. Sivas Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir" dedi.

Halaya katılan vatandaşlar ise mutluluklarını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Sivas Valiliği, Yılmaz Şimşek, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde 1058 kişilik dev halay: kent meydanında birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:16
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı
Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 20:34:49. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde 1058 kişilik dev halay: kent meydanında birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement