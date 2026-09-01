Sivas Kongresi\'nin 107. yıl dönümünde 1058 kişilik dev halay: kent meydanında birlik ve beraberlik vurgusu

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi, kol kola girerek kent meydanında halay çekti.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlama etkinlikleri renkli görüntülerle başladı. Tarihi kent meydanında bir araya gelen bin 58 kişi dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturup çalan davul zurna sesi eşliğinde halay çekti. Yeterli sayıya ulaşıldıktan sonra halkın da katılımıyla halay uzun süre devam etti. Geniş katılımlı halayla, Sivas'ta birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Sivas Kongresinin 107. Yıldönümünü şehrimizde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İlk etkinliğimiz 1058 kişilik Sivas halayıydı. Bu etkinliğimizi artık geleneksel hale getirdik. Gördüğünüz üzere çok fazla bir katılım vardı. Tüm Sivaslılar büyük bir ilgi gösterdi. Ben katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Tüm etkinliklerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sivas Kongresinin 107. Yıldönümünü inşallah onun ruhuna yakışır bir şekilde büyük bir katılım ile kutlamış olacağız. bildiğiniz üzere 4 Eylül tarihi sadece Sivas için değil ülkemiz için çok önemli bir tarih. Çünkü bu tarihte milli mücadelemizin yol haritası Sivas'ta belirlendi. Sivas Kongresinde çok önemli kararlar alındı. Sivas Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir" dedi.

Halaya katılan vatandaşlar ise mutluluklarını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.