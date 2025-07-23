Sivas Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan ve Saadet Sinem Islanmaz\'ın Düğünü

Sivas Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, öğretmen Saadet Sinem Islanmaz ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü Erzurum'un Oltu ilçesinde yapıldı.

Genç çift, Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Nikahı, damadın dayısı ve aynı zamanda Oltu Belediye Başkan Yardımcısı olan İsrafil Aslan kıyarken, törene Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. İlk dansını yapan genç çitler düğün pastasını keserek birbirlerine ikram ettiler. Ceylan ve Islanmaz ailesinin mutlu günlerinde dostları ve yakınları genç çifti yalnız bırakmadı. Düğün, renkli görüntülere ve coşkulu anlara sahne oldu. - ERZURUM