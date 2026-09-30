Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 2026 yılı ağustosunda 50 bin 173 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 2026 yılı ağustosunda 50 bin 173 yolcuya hizmet verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 2026 yılı ağustosunda 50 bin 173 yolcuya hizmet verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DHMİ verilerine göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda 2026 yılı ağustosunda 50 bin 173 yolcuya hizmet verildi; uçak trafiği 340, yük 496 ton oldu. 2026 ocak-ağustos döneminde ise 329 bin 78 yolcu yararlandı; uçak trafiği 2 bin 464, yük 2 bin 843 ton oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ağustos ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda ağustos ayında 50 bin 173 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 340, taşınan yük miktarı da 496 ton olarak açıklandı.

Havalimanından yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-ağustos döneminde ise 329 bin 78 kişi olarak açıklandı. 8 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği 2 bin 464, taşınan yük miktarı da 2 bin 843 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
HavacılıkAğustosUlaşımTurizmGüncelYerelDhmiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
17:49
’’Hakemler Dosyası’’ soruşturmasında şoke eden dijital bulgu
''Hakemler Dosyası'' soruşturmasında şoke eden dijital bulgu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 18:17:31. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 2026 yılı ağustosunda 50 bin 173 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei