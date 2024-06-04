Sivas Şarkışla Muhtarı Kimsesizlere Ev Yapıyor - Son Dakika
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Sivas Şarkışla Muhtarı Kimsesizlere Ev Yapıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan bir muhtar, yaptığı projelerle takdir topluyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşlara 3 ev yapan muhtar, öğrencilere de burs imkanı sağlıyor.

04.06.2024 11:16
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan bir muhtar, yaptığı projelerle takdir topluyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşlara 3 ev yapan muhtar, öğrencilere de burs imkanı sağlıyor.

İlçe merkezinde bulunan Kale Mahallesi muhtarlığına seçilen Adem Kader, projeleriyle örnek oluyor. Kimsesiz ve evsiz vatandaşlara ev yapan muhtar, hayırseverlerle birlikte gönülleri fethediyor. Maddi bağışları kabul etmeyen Adem Kader, ev inşaatı için gerekli malzemeleri temin ederek işçiliğini kendisi yapıyor. Mahalle halkının takdirini toplayan muhtar, biri iki katlı olmak üzere 3 evi tamamlayarak kimsesizlere sıcak yuva oluşturuyor.

40 yıldır Kale Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Adem Kader, "Burada tek başına yaşayan ve evi olmayanlar var. Onları tespit ettim, Belediyemizden yer istedim. Belediyemiz yer verdi ben de bu yükü omuzlamak amacıyla çevremle birlikte kaba inşaatını yapıyorum. Eşten dosttan malzemeleri topladım ve buna benzer yerleri yaptım. Kimsesiz abilerimizi Allah izin verirse buraya yerleştireceğiz" dedi.

Kimsesizlere ev, yetimlere giyecek, öğrencilere burs

Yaptığı projeler ile mahalle sakinlerinin gönlünü kazanan Adem Kader, "Bu kimsesizleri yıllardır tanıyorum. Hiç kimse onlarla ilgilenmedi. Kömürlükte kalıyorlardı ben de durumlarına üzülüyordum. O dönemler imkanım yoktu. Muhtar olunca böyle bir proje ürettim. Bunun yanı sıra 63 yetim çocuğumuz var bayramda onları giyindireceğiz, burs verdiğimiz çocuklarımız var. Yine mahallemizde tandır yerleri yaptırıyorum. Malzemeleri topluyorum ve kendim yapıyorum. Birincisini bitirdim, ikincisi inşaat halinde, üçüncüye de daha başlamadım. Ona da en kısa zamanda başlayacağım. Mahalle halkı çok memnun teşekkür ediyor. Kimseden para almıyorum, malzeme için yatırım yaptırıp ihtiyacımız olan malzemeleri alıyorum" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Şarkışla Muhtarı Kimsesizlere Ev Yapıyor - Son Dakika

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