Sivas'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Sivas'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinlikleri

Sivas'ta '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında trafikte fermuar sisteminin önemi vurgulandı. Etkinlikte 112 Acil sağlık personeli, ambulanslar ve helikopter sergilendi. İlk 11 ayda 112'ye 150 bin çağrı yapıldığı belirtildi.

03.12.2024 21:42
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İlk 11 ayda 150 bin çağrı: Sivas'ta 112'nin yoğun çalışmaları devam ediyor

SİVAS - Sivas'ta '112 Acil Sağlık hizmetleri Haftası' kapsamında trafikte uygulanması gereken fermuar sisteminin önemi bir kez daha vurgulandı.

Her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığının "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" sloganı ile farkındalık yapıldı. Düzenlenen etkinlikte ambulanslar, ambulans helikopter ve UMKE araçları sergilendi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Sağlık müdürü Onur Mahmutoğlu ve 112 personeli katılım sağladı. Halkın bilinçlendirilmesi ve acil sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, büyük ilgi gördü.

"Fermuar sistemi ile yaşama yol ver"

Etkinlik kapsamında konuşma yapan Vali Şimşek, "Bugün burada bir farkındalık çalışması için buradayız. Her yıl Aralık ayının ilk haftası acil sağlık haftası olarak kutlanıyor. Amacımız acil sağlık hizmetleri konusunda toplumda farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmektir. Bu yıl sağlık bakanlığımızın sloganı 'fermuar sistemi ile yaşama yol ver' Bu çalışma ile fermuar sistemini tanıtmak istiyoruz" dedi.

"Sivaslı hemşerilerimiz ne yapacağını iyi biliyorlar"

Bu sitemle çok sayıda insanın yaşama tutunacağının vurgusunu yapan Başkan Uzun, " Sağlık Bakanlığı tarafından fermuar sistemi ile yaşama yol ver farkındalığı başladı. Sivaslı hemşerilerimiz ne yapacağını gayet iyi biliyorlar. Bu sistem ile çok sayıda insanın yaşama tutulmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Yılın ilk 11 ayında 150 binin üzerinde çağrı geldi"

İl Sağlık Müdürü Mahmutoğlu ise, "2024 yılında Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak 42 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 22 doktor, 169 paramedik, 166 acil tıp teknisyeni, 17 sağlık memuru ve 43 sürücü olmak üzere 417 personel ile hizmet vermekteyiz. 72 kara ambulans, 4 kar paletli ambulans, bir çelik paletli ambulans, bir yol bakım ambulansı, bir tane 4 yataklı ambulans ve bir helikopter ambulans olmak üzere toplamda 80 araca sahibiz. Komuta kontrol merkezimize yılın ilk 11 ayında 150 binin üzerinde çağrı geldi" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

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