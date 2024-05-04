Sivas'ta yaşayan Raziye Şimşek'in gerçek kimliği için DNA testi yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta yaşayan Raziye Şimşek'in gerçek kimliği için DNA testi yapıldı

Sivas\'ta yaşayan Raziye Şimşek\'in gerçek kimliği için DNA testi yapıldı

Sivas'ta yaşayan 58 yaşındaki Raziye Şimşek'in gerçek kimliği belirlenmek için biyolojik babasının mezarı açılarak DNA örneği alındı. Şimşek, annesinin vefatının ardından yurda verilerek sahte kayıtlarla başka bir aileye verildi ve gerçek kimliğine kavuşamadı. Yaklaşık 3 yıldır mücadele eden Şimşek, yaşadığı sorunları anlattı ve son mahkemenin bu durumu çözeceğini umut etti.

04.05.2024 14:10
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Sivas'ta yaşayan 58 yaşındaki Raziye Şimşek, doğduğu günden bu yana gerçek kimliğine kavuşamadı. Hikayesiyle filmlere konu olacak olayın aydınlatılması için Şimşek'in biyolojik babasının mezarı açılarak DNA örneği alındı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Raziye Şimşek, 1 yaşında annesini kaybettikten sonra yaşadığı dramatik hayat hikayesiyle duyanları derinden etkiliyor. Şimşek, annesinin vefatının ardından babası tarafından 1 yaşındayken yurda verildi. İddiaya göre, o dönemdeki yurt müdürü Şimşek'i kaydettirmeden resmi olmayan şekilde bir aileye verdi. Bu aile de sahte kayıtlarla Şimşek'i öz çocuklarıymış gibi nüfusa kaydettirdi. Şimşek, evlendikten sonra evlat edinen aile tarafından reddedilerek evlatlıktan düşürüldü. Evlat edinen ailenin çıkarttığı kimlik kartı numarası ve kendisinin çıkarttığı kimlik kartı numarası bulunan Şimşek, bu nedenle devlet kurumlarına gittiğinde birçok sorunla karşılaşıyor.

Yaklaşık 3 yıldır bu durumun çözümü için mücadele eden Şimşek, "Ben bir yaşımdayken annem vefat etti. Bana bakan olmadığı için beni yurdun kapısının önüne bırakıyorlar. O dönemin yurt müdürü beni el altından yurda kaydetmeksizin beni büyüten aileye veriyor. Onlar da sahte kayıtla beni kendilerinin üzerine geçiriyorlar. 18, 19 yaşına gelip evlendiğimde beni üzerlerinden düşürüyorlar. Bunun zorluğunu hep yaşıyorum. Benim ablalarım bütün aile fertlerim beni kabul ediyor ama daha büyük aile bireylerimiz olmadığı için Hakim Bey DNA testine karar verdi. 2,5 yıldır çok büyük zorluklarla uğraşıyorum. Hem maddi hem de manevi sıkıntılar yaşıyorum. Sürekli mahkemelere gidip geliyorum. Yaşadığım şeyleri tekrar tekrar yaşıyorum" dedi.

Adına iki farklı kimlik numarası olduğunu ifade eden Şimşek, "Geçmiş yakamı bırakmıyor ki rahat edeyim. 1965 yılından bu yana bu hayatı yaşıyorum. Şuanda benim adıma iki farklı TC kimlik numarası var. Birisi onların üzerine diğeri de benim şuan kullandığım TC kimlik kartı numarası. Devlet kurumlarına gittiğim zaman problem oluyor. Hastanelere falan gittiğimde eşimin üzerine muayene olduğum için pek sorun yaşamadım ama yine de ben bu durumdan da rahatsız oluyorum. Her zaman elim yüreğimde. İnşallah son mahkeme olur, bu konudan dolayı hem maddi hem manevi çok yoruldum. 58 yaşındayım 25 yıl olmuştu ben unutalı. Ama ben 2,5 yıldır bu durumu mahkeme kapısında tekrar tekrar yaşıyorum, geçmiş yakamı bırakmıyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta yaşayan Raziye Şimşek'in gerçek kimliği için DNA testi yapıldı - Son Dakika

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