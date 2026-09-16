Sivas\'ta \'Askıda Tost\' 3\'üncü yılında 25 öğrenciye destek olacak

Sivas'ta bir okuldaki kantin işletmecisinin 3 yıl önce başlattığı "Askıda Tost" kampanyasını vatandaşların yoğum katılımıyla devam ettiriyor. Yurt içi ve yurt dışından vatandaşların destek verdiği kampanya ile okulda bulunan kantinden yararlanamayan öğrencilerin yüzü güldü.

Kent merkezinde eğitim veren Dört Eylül Ortaokulu'nda kantin işletmeciliği yapan Ümit Alpan, ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı ve 3 yıldır devam eden "Askıda Tost" uygulamasına devam ediyor. 3 yıldır devam eden uygulamada eğitim öğretim sezonu boyunca vatandaşlar tarafından ihtiyacı olan öğrencilerin kantin ücreti karşılanıyor. Okul yönetimi tarafından belirlenen öğrenciler okul dönemi boyunca ücretsiz öğünden faydalanabiliyor.

Bir çocuğun tebessümüne gölge düşmemesi için bu kampanyayı başlattığını söyleyen kantin işletmecisi Ümit Alpan, "Burada hiçbir öğrenciye müşteri gözüyle bakmıyoruz. Dünyadaki en güzel yer bir çocuğun kalbidir diyerek tam 2 yıldır bir çocuğun tebessümüne gölge düşmesin, hiçbir evladımız arkadaşına bakıp iç çekmesin diye böyle bir kampanya başlattım. Bugün dostlarımızın desteğiyle askıda tost kampanyamızın 3'ncü yılı oldu. 2 sene önce yaptığımızda neredeyse geçen senenin ilk yarısına kadar yetecek askıda tostlarımızı toplamıştık. Veren elin alan eli görmediği bu sessiz dayanışmayla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Ben bu kampanyayı sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Eşimden, dostumdan, yurt dışındaki dostlarımızdan çok güzel bir destek var. Bizim askıda tost verdiğimiz öğrencilerimiz belli bu öğrencilerin velilerine bilgi veriyoruz. Öğrencimiz kimse görmeden herkes gibi gelip sıraya giriyor yiyeceğini alıyor" dedi.

Durumu olan öğrenciler de destekte bulunuyor

Alpan, öğrencilerin de arkadaşlarına destek olduğunu söyleyerek, "Kampanyanın adı askıda tost ama ne isterse onu veriyoruz. Tavuk dürüm isterse onu hamburger isterse de onu veriyoruz. Kimse karnı aç bir şekilde eve gitmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene tost fiyatını 65 TL olarak belirledik. Tost 40 TL içecekte 25 TL'ye denk geliyor. Bir aylık öğrencinin tutarı bin 500 TL yapıyor. Bu şekilde 25 öğrencimize bu sene de destek olmak istiyoruz. İnsanların yanında burada okuyan öğrencilerimizin de kampanyamıza desteği oluyor. Bir tost alırken, 'Ümit abi bir de askıda tost almak istiyorum' diyor. O şekilde de arkadaşlarına destekleri oluyor. Öğrencilerimizin de bu şekilde duyarlı olması, birbirlerine dayanışma, yardımlaşma düşüncesiyle yaklaşmasını teşvik ediyoruz" diye konuştu.