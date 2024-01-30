Sivas\'ta bir araç alev alev yandı

Sivas'ta gece saatlerinde bir araç alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. 38 AEB 902 plakalı Opel marka bir otomobil yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Aracın yandığını görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otomobili söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS