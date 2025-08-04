Sivas'ta Doğal Boyama Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sivas'ta Doğal Boyama Geleneği Yaşatılıyor

Sivas\'ta Doğal Boyama Geleneği Yaşatılıyor
04.08.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, doğal boyama ile kültürel mirası canlandırıyor ve doğaya zarar vermiyor.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nde tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen doğal boyama çalışmaları, hem doğaya hem insan sağlığına zarar vermeyen ürünler ortaya çıkarıyor. Unutulmaya yüz tutmuş doğal boyacılık, el emeğiyle yeniden hayat buluyor.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü unutulmaya yüz tutmuş doğal boyama tekniklerini geleneksel yöntemlerle sürdürerek kültürel mirasa sahip çıkıyor. Enstitüde gerçekleştirilen çalışmalarda, doğadan toplanan bitkilerle iplik ve kumaşlar tamamen doğal yollarla boyanıyor. Kullanılan tüm malzemeler, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde özenle seçilerek, Sivas'ın zengin bitki örtüsünden faydalanıyor. Kumaş ve iplikler doğal boya karışımına batırılıyor, ince kazanlarda kaynatılıyor ve son olarak kurutma işlemine geçiliyor. Kuruduktan sonra ise iplikler ve kumaşlar dokuma alanında değerlendirilerek halı ve kilimlere dönüştürülüyor. Aynı zamanda doğal ve ekolojik baskı çalışmalarında da kullanılıyor. Doğal boyama süreci sonrası oluşan atıklar da doğaya zarar vermeyerek, gübre olarak da kullanılabiliyor.

"Sivas zengin bir bölgedir"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli Usta öğretici Ayşegül Baş, yapılan doğal boyama işlemlerinin tamamen doğal olduğunu ifade ederek, "Kurumumuzda yapılan doğal boyama işlemleri tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Kullandığımız iplikten boyaya kadar her şey tamamen doğaldır. Boyalarımızı kendimiz doğadan topluyoruz. Sivas bu açıdan çok zengin bir bölgedir. Yöre olarak zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Buna bağlı olarak bitkilerimizi kendimiz topluyor, kurutuyoruz. Doğal boyalarımızın yüzde 80'ini kendimiz temin ediyoruz. Toplayıp kuruttuğumuz doğal boyaları depoladıktan sonra, kullanacağımız zaman iplerimize veya kumaşlarımıza doğal olarak uyguluyoruz ve önce yıkıyoruz. Yıkama aşamasından sonra mordanlıyoruz. Mordanlama aşaması tamamlandıktan sonra, hangi rengi kullanacaksak o rengi hazırlıyoruz. İpimizi ve kumaşlarımızı boyanın içerisine batırıp kaynatıyor ve ardından kurutmaya alıyoruz. Kuruduktan sonra, eğer arkadaşlarımız dokuma alanında kullanılacaksa halı ve kilim olarak dokuma işlemi yapmaktadır. İplerimiz ve kumaşlarımız aynı zamanda doğal baskı ve ekolojik baskı olarak da kurumumuzda değerlendirilmektedir" dedi.

"Geçmişten günümüze kullanılan bir yöntemdir"

Sentetik boyalar insan sağlığına zarar verdiği için doğal boyaların tercih edildiğin söyleyen Baş, "Ürettiğimiz kumaşlarımız ipek, pamuk ve yün olmak üzere tamamıyla doğaldır. İçerisinde insan sağlığına zarar verebilecek hiçbir kimyasal madde bulunmamaktadır. Yaprakların kendi rengini aktarmasını sağlayarak, günümüze uygun doğal ürünler üretmekteyiz. Doğal boyamacılık, geçmişten günümüze kullandığımız bir yöntemdir. Geçmişte atalarımız, kıyafetlerini ve ürünlerini tamamen doğal yöntemlerle boyamışlardır. Bir dönem 'cehri' denilen boyanın 1 kilogramı, altınla yarışacak değerdeymiş. Bu boyaların yurt dışına ihracatı da yapılmaktaymış. Ama 17. ve 18. yüzyıllarda sentetik boyaların ortaya çıkmasıyla doğal boyalar unutulmaya yüz tutmuş, zamanla sentetik boyalar öne geçmiştir. Günümüzde tekstil ve diğer alanlarda kullanılan sentetik boyalar insan sağlığına zarar verdiği için bizim yapmış olduğumuz doğal boyalar tamamen zararsız olup, bu nedenle tercih edilmektedir. Kullandığımız tüm atık maddeler, doğaya döküldüğünde gübre olarak geri dönmekte ve doğaya hiçbir zararı olmamaktadır" diye konuştu.

"Kendimiz topluyoruz"

Boyanan ipleri daha sonrasında gübre olarak kullandıklarını belirten Baş, "Çalışma mantığımız üretim sırasında kişiye zarar vermemesi, kullanım sırasında zararsız olması ve işlemler sonunda doğaya zarar vermemesidir. Sentetik boyalar tamamen makinelerle yapılmaktadır ve üretim sırasında insan sağlığına da zarar verebilmektedir. Ancak bizim kullandığımız doğal boyalar tamamen el emeğiyle yapılmaktadır. Kendimiz topluyor, kurutuyor, dövüyor ve ince kazanlarda kaynatarak ipleri boyadıktan sonra gübre olarak doğayla buluşturuyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Doğal Boyama Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti 19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti 32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler

11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
17:25
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
17:15
Maddison’ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı
Maddison'ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı
16:48
ATM’de parası sıkışanlar dikkat Dolandırıcıların yeni yöntemi “pes“ dedirtti
ATM'de parası sıkışanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi "pes" dedirtti
16:46
Beşiktaş’tan Nuri Şahin iddialarına cevap
Beşiktaş'tan Nuri Şahin iddialarına cevap
16:39
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 12:18:24. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Doğal Boyama Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.