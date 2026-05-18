Sivas'ta Hanehalkı Büyüklüğü Düşüyor

18.05.2026 17:17
TÜİK'in verilerine göre Sivas'ta 2008'de 4,30 olan hanehalkı büyüklüğü 2025'te 3'e gerileyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2025" bültenini yayımladı.

Verilere göre Sivas'ta 2008 yılında 4,30 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2025 yılında 3 kişiye geriledi.

Hanehalkı tiplerine ilişkin verileri de paylaşan TÜİK, 2025 yılında Sivas'ta 200 bin 550 hanenin bulunduğunu açıkladı. Bunun 42 bin 252'sini tek kişilik hanehalkı, 127 bin 212'sini tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı, 26 bin 214'ünü en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı, 4 bin 872'sini ise çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı oluşturdu.

TÜİK; tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının illere ve türüne göre sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı.

Sivas'ta tek çekirdek aileden oluşan 127 bin 212 hanehalkının 34 bin 977'sini sadece eşlerden oluşan çekirdek aile, 71 bin 731'ini eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 20 bin 504'ünü ise tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan 20 bin 504 çekirdek ailenin 4 bin 953'ünü baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 15 bin 551'ini ise anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu. - SİVAS

