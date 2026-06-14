Sivas\'ta Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı

Sivas'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde vatandaşlar jandarma ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, arama kurtarma köpekleri ve zırhlı araçlar yoğun ilgi gördü.

Sivas'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kongre Müzesi bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda jandarma personelinin görev sırasında kullandığı ekipmanlar, araçlar ve arama kurtarma köpekleri vatandaşlarla buluştu. Kamuflajlı jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, özellikle jandarma arama kurtarma köpeklerine yoğun ilgi gösterdi. İz takip köpekleriyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, stantların önünde yoğunluk oluşturdu. Çocukların da büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, jandarma ekipleri tarafından tanıtılan araçlar, ekipmanlar ve görev alanları merakla incelendi. Zırhlı araçlara binerek fotoğraf çektiren vatandaşlar, silah, telsiz ve çeşitli askeri malzemeleri de yakından inceleme fırsatı buldu.

"Mutlu ve gururluyuz"

Stantta dolaşmanın büyük bir gurur olduğunu söyleyen Nuray Şama, "Bunları yakından görmek bizim için çok büyük bir gurur. Milletimizin yapamayacağı hiçbir şey olmadığını bir kez daha görüyoruz. Bu yüzden mutluyuz ve gururluyuz. Bunlarla hareket etmenin ve bu seviyeye ulaşmanın kolay olmadığını da görüyoruz. Hem zorluklarını hissettiriyor hem de insana büyük bir gurur yaşatıyor" dedi.

"Gerçekten gururlandım"

Stantları gezen Ayşe Kaya ise her şeyin çok güzel olduğunu belirterek, "Gerçekten çok duygulandım ve çok güzeldi. Umarım vatanımız her daim böyle güçlü olur. Askerlerimizi ve jandarmalarımızı Rabbim korusun. Gerçekten gururlandım. Ülkemizde böyle şeylerin olması çok hoş ve gerçekten gurur verici" diye konuştu. - SİVAS