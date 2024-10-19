Sivas'ta Market Denetimi: 53 Ürün İmha Edildi - Son Dakika
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Sivas'ta Market Denetimi: 53 Ürün İmha Edildi

Sivas\'ta Market Denetimi: 53 Ürün İmha Edildi

Şarkışla'da zabıta, marketlerde hijyen ve son kullanma tarihlerini denetledi, 53 ürün imha edildi.

19.10.2024 08:37
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde zabıta ekipleri, yerel marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihinin yanı sıra hijyen ile kasa ve reyon arası fiyat uyumuna bakıldı.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Müdür Vekili Emrah Akbulut, son kullanma tarihi geçmiş 53 ürüne ve 150 kiloya yakın bakliyata imha edilmek üzere tutanakla el konulduğunu söyledi. Denetimlerde eksikliği görülen iş yerlerine ihtarname tanzim edildiğini ifade eden Akbulut, görülen eksikliklerin giderilmesi hususunda takipçi olacaklarını sözlerine ekledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Market Denetimi: 53 Ürün İmha Edildi - Son Dakika

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