Sivas\'ta Su Rezervleri Artıyor

Sivas'ta son aylarda etkili olan yağmur ve kar, su rezervlerine olumlu yansıdı. Bu durum Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "Standart Yağış İndeksi Metoduna Göre 2026 Ocak Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu" haritasına da yansıdı.

2025 Kasım-Aralık ile 2026 Ocak ayını kapsayan haritada, son süreçte etkili olan kar ve yağmur yağışları, son yıllarda özellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde şiddetli kuraklık yaşayan Sivas'ta kuraklık riskini önemli ölçüde azalttı. Haritada Sivas ve çevresi "normal" ve yer yer "orta nemli" kategorisinde yer aldı.

Yetkililer elde edilen olumlu tabloya rağmen su tasarrufu konusunda duyarlılığın sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. - SİVAS