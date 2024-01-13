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Sivas Belediyesi Şehitler İçin Led Tabelalara Görseller Yansıttı - Son Dakika
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Sivas Belediyesi Şehitler İçin Led Tabelalara Görseller Yansıttı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan çatışmada 9 askerimizin şehit olması üzerine Sivas Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarındaki led tabelalara 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı görseller yansıttı. Sivaslılar, bu uygulama nedeniyle belediyeye teşekkür ederek teröre lanet okudu.

Sivas Belediyesi Şehitler İçin Led Tabelalara Görseller Yansıttı
13.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:17
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Sivas Belediyesi şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı görseller yansıttı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olması tüm yurdu yasa boğdu. Sivas Belediyesi şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı görseller yansıttı. Sivaslılar uygulamasından dolayı Sivas Belediyesine teşekkür ederek, teröre lanet okudu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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