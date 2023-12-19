 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta Taş Üzerinde Mantar Pişiren Vatandaşın Ziyafeti Yarıda Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta Taş Üzerinde Mantar Pişiren Vatandaşın Ziyafeti Yarıda Kaldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir vatandaşın taş üzerinde mantar pişirirken taşın patlaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mantarlar dağıldı.

Sivas\'ta Taş Üzerinde Mantar Pişiren Vatandaşın Ziyafeti Yarıda Kaldı
19.12.2023 - 13:12,
Abone Ol

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde taşın üzerinde mantar pişiren vatandaşın ziyafeti yarıda kaldı. Ateşe maruz kalan taşın patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koyulhisar'ın Kayaören köyünde görenleri bir hayli şaşırtan olay yaşandı. Köy sakinlerinden Özmen Dündar, doğada gezindiği sırada mantar topladı. Topladığı mantarları arazide pişirerek tüketmek isteyen Dündar, ateş yaktı. Yaktığı ateşin etrafına taşlar dizen Dündar, topladığı mantarları taşın üzerinde pişirmeye bıraktı. Mantarların pişmesini bekleyen Dündar, bir süre sonra neye uğradığını şaşırdı. Dündar, mantarları yiyeceği esnada taş adeta bomba gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Taş bomba gibi patladı, yüreğim ağzıma geldi"

Özmen Dündar, taşın bomba gibi patladığını ifade ederek, "Doğada dolaşıyordum. Bir kaç tane mantar buldum. Daha sonra manzaralı yer bulayım ateş yakayım dedim. Taşın üzerine koyduğum mantarlar pişmeye başladı. Mantarlar da ateşin üstünde pişsin, güzelce ekmeğin arasına koyup yiyeyim derken tam mantarları yemek için yaklaştım, taş bomba gibi patladı. Yüreğim ağzıma geldi. Mantarların her biri bir tarafa dağıldı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Koyulhisar, Sivas, Olaylar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Taş Üzerinde Mantar Pişiren Vatandaşın Ziyafeti Yarıda Kaldı - Son Dakika


14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı

Son Dakika
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yeni yargı paketinde genel af yok
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:51:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Taş Üzerinde Mantar Pişiren Vatandaşın Ziyafeti Yarıda Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement