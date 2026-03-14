Sivas\'ta Trafikte Kaz Geçidi

Sivas'ta İstiklal Caddesi üzerinde araçların arasında yürüyen 13 kaz sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun bir şeridini işgal eden kazlar, trafik ve meraklı bakışlara aldırış etmeden sürü halinde şehir merkezine doğru ilerlerdi. Sürücüler ise kazlara zarar vermemek için kontrollü bir şekilde seyirlerine devam etti. Bu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kazların bir çiftlikten kaçmış olabilecekleri düşünüldü. Kazların kendinden emin ilerleyişi izleyenleri gülümsetti. - SİVAS