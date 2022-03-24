Sivas'ta yaşlı nüfus artıyor - Son Dakika
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Sivas'ta yaşlı nüfus artıyor

24.03.2022 10:27
Sivas'ta yaşlı nüfus artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2021" çalışmasını paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2021" çalışmasını paylaştı.

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçlarına göre Sivas'ta yaşayan 636 bin 121 kişinin 86 bin 539'unu yaşlı nüfus oluşturdu. Yaşlı nüfusun 39 bin 594'ü erkekler, 46 bin 945'i de kadınlardan oluştu.

2021 yılında Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9,7 iken Sivas'ta 13,6 olarak tespit edildi. - SİVAS

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta yaşlı nüfus artıyor - Son Dakika


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