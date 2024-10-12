Sivas Tanıtım Günleri İlk Kez Kağıthane'de Düzenleniyor - Son Dakika
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Sivas Tanıtım Günleri İlk Kez Kağıthane'de Düzenleniyor

Sivas Tanıtım Günleri İlk Kez Kağıthane\'de Düzenleniyor

Kağıthane'de düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliği, Sivas'ın kültürel zenginlikleri ve yerel lezzetlerini tanıtıyor. 13 Ekim Pazar gününe kadar sürecek etkinlikte 56 yöresel ürün çadırı ve 22 STK çadırı yer alacak.

12.10.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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Her yıl Yenikapı'da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri bu yıl ilk kez Kağıthane'de gerçekleşiyor. Sivas'ın kültürel zenginlikleri ve yerel lezzetleri görücüye çıkarken, Hasbahçe'de düzenlenen etkinlik, 13 Ekim Pazar günü akşam saatine kadar ziyarete açık olacak.

Kağıthane Belediyesi, Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri bu yıl ilk kez Kağıthane'de düzenleniyor. Her yıl Yenikapı'da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri bu yıl ilk kez Hasbahçe mesiresinde gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, 56 yöresel ürün çadırı ve 22 STK çadırı yer alacak.

"Kağıthane'deki en yoğun nüfus Sivaslı hemşehrilerimiz"

Etkinliğin açılış konuşmasını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gerçekleştirdi. Öztekin, "Kağıthane'deki en yoğun nüfus Sivaslı hemşehrilerimiz. Türkiye'nin 81 ilinden komşularımız burada yaşıyor. Platform başkanımız ile görüştüğümüzde böyle bir etkinlik planı oluşturuldu ve çok güzel oldu. Tam şehrin merkezinde olduğumuz için toplu taşıma ile ulaşım da rahat. Giresun, Hatay ve Bitlis illerimizin tanıtımları da aynı şekilde gelecek haftalarda burada gerçekleşecek. Tüm hemşehrilerimizi Kağıthane Hasbahçe'ye davet ediyoruz" dedi.

"Elimizden geldiği kadar Sivas'ın kültürünü burada sergilemeye çalışıyoruz"

Etkinlikte esnaf olarak yer alan Kenan Dönmez ise, "Öncelikle Sivas Günlerini İstanbul'a getirip bizlere bu imkanları sundukları için tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Elimizde geldiği kadar Sivas'ın kültürünü burada sergilemeye çalışıyoruz. Tüm ürünlerimizi Sivas'tan getiriyoruz. Hafta sonu da buradan olacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Etkinlik 13 Ekim Pazar günü akşam saatine kadar ziyarete açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Tanıtım Günleri İlk Kez Kağıthane'de Düzenleniyor - Son Dakika

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