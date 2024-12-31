Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan Personeline Yılbaşı İkramiyesi - Son Dakika
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Yerel

Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan Personeline Yılbaşı İkramiyesi

Sivrihisar Belediye Başkanı\'ndan Personeline Yılbaşı İkramiyesi

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yılbaşı öncesinde belediye personeline 2 bin lira ikramiye vererek önemli bir jestte bulundu. Personeliyle bir araya gelerek yeni yıl sevinçlerini paylaşan Dökmeci, çalışanların emeklerine teşekkür etti ve 2025 yılı için iyi dileklerde bulundu.

31.12.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
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Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci yılbaşı nedeniyle, belediye personeline 2 bin lira ikramiye vererek jestte bulundu.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yeni yıl öncesinde belediyede özveriyle çalışan personeliyle bir araya gelerek hem yeni yıl sevincini paylaştı, hem de gönüllere dokunan bir jest yaptı. Başkan Dökmeci, tüm çalışanlarının emeklerini takdir ettiğini belirterek, her bir şirket personelimize 2 bin lira yılbaşı ikramiyesi takdim etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, gelecek yıla dair umutlar ve hedefler konuşulurken dayanışma ve birliktelik ruhu bir kez daha pekişti. Başkan Dökmeci'nin bu anlamlı katkısı, personelde büyük bir sevinç ve motivasyon oluşturdu.

Başkan Dökmeci "2024 yılını geride bırakıyoruz. 2025 yılı inşallah hepimize hayırlı olur. Allah izin verirse önümüzdeki yılları da beraber geçiririz. Daha önceden personellerimize yıl başı için ikramlarda bulunulmuş olabilir. Tüm çalışanlarımıza 2 bin lira ikramiyede bulunuyorum. Bugün mesai bitimine kadar hesaplarınıza geçecek. 2025'in, değerli hemşehrilerime ve ailelere sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini dilerim. Sevdiklerinizle birlikte güzel hatıralar biriktireceğiniz, mutluluk dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan Personeline Yılbaşı İkramiyesi - Son Dakika

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