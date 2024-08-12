Sivrihisar Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 30 Maaş Zamı

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Sivrihisar Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonucunda, çalışanlara yüzde 30 oranında maaş zammı yapılmasına karar verildi.

Sivrihisar Belediyesi kadrolu çalışanları ve Sivrihisar Belediyesi Danışmanlık Enerji Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. personelleri için sevindirici bir gelişme yaşandı. Bugün belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Belediye Başkan Yardımcısı Enver Sadak, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Genç, Şirket Müdürü Hüseyin Eroğlu, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya ve sendika temsilcileri hazır bulundu.

Zam kararı büyük memnuniyetle karşılandı

Toplantı sonucunda, çalışanlara yüzde 30 oranında maaş zammı yapılması kararlaştırıldı. Ek protokolle alınan bu karar, çalışanların emeğinin karşılığı olarak büyük bir memnuniyetle karşılandı. Başkan Dökmeci, zamdan yararlanacak tüm personele hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"Kadromuzu motive etmeyi amaçlıyoruz"

Başkan Dökmeci, konuyla ilgili olarak, "Bu zam kararıyla çalışanlarımızın refah seviyesini artırmayı ve belediyemizin güçlü kadrosunu daha da motive etmeyi amaçlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR