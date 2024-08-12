Sivrihisar Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 30 Maaş Zamı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivrihisar Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 30 Maaş Zamı

Sivrihisar Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 30 Maaş Zamı

Sivrihisar Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonucunda, çalışanlara yüzde 30 oranında maaş zammı yapılmasına karar verildi. Zam kararı büyük memnuniyetle karşılandı.

12.08.2024 17:55  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivrihisar Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonucunda, çalışanlara yüzde 30 oranında maaş zammı yapılmasına karar verildi.

Sivrihisar Belediyesi kadrolu çalışanları ve Sivrihisar Belediyesi Danışmanlık Enerji Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. personelleri için sevindirici bir gelişme yaşandı. Bugün belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Belediye Başkan Yardımcısı Enver Sadak, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Genç, Şirket Müdürü Hüseyin Eroğlu, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya ve sendika temsilcileri hazır bulundu.

Zam kararı büyük memnuniyetle karşılandı

Toplantı sonucunda, çalışanlara yüzde 30 oranında maaş zammı yapılması kararlaştırıldı. Ek protokolle alınan bu karar, çalışanların emeğinin karşılığı olarak büyük bir memnuniyetle karşılandı. Başkan Dökmeci, zamdan yararlanacak tüm personele hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"Kadromuzu motive etmeyi amaçlıyoruz"

Başkan Dökmeci, konuyla ilgili olarak, "Bu zam kararıyla çalışanlarımızın refah seviyesini artırmayı ve belediyemizin güçlü kadrosunu daha da motive etmeyi amaçlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sivrihisar, Zam, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivrihisar Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 30 Maaş Zamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 18:36:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sivrihisar Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 30 Maaş Zamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement