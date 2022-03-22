Sivrihisar Belediyesi'nden özel çocuklara anlamlı sergi - Son Dakika
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Sivrihisar Belediyesi'nden özel çocuklara anlamlı sergi

22.03.2022 15:28
Sivrihisar Belediyesi'nden özel çocuklara anlamlı sergi

Sivrihisar Belediyesi işbirliği ile Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Meslek Liseleri Aileleri ile Buluşuyor" projesi kapsamında, "Özel Eğitim Öğrencilerinin Değerlerimiz" temalı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sivrihisar Belediyesi işbirliği ile Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Meslek Liseleri Aileleri ile Buluşuyor" projesi kapsamında, "Özel Eğitim Öğrencilerinin Değerlerimiz" temalı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık gününde, farkındalık oluşturmak amacıyla Sivrihisar Belediyesi ile birlikte ortaklaşa düzenlediği "Özel Öğrencilerinin Değerlerimiz" temalı serginin açılışı belediye salonunda gerçekleştirildi. Açılışa Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu katıldı. Özel öğrencilerin hazırladıkları ve aileleri ile birlikte farkındalık oluşturdukları sergi büyük beğeni kazandı. Özel öğrencilerin açılışta hazırladıkları görsel şovlar da seyircileri hayran bıraktı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Çocuklar gülerse dünya güler. Özel çocuklarımız bizim en büyük değerlerimiz. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar Belediyesi'nden özel çocuklara anlamlı sergi
Sivrihisar Belediyesi'nden özel çocuklara anlamlı sergi
Sivrihisar Belediyesi'nden özel çocuklara anlamlı sergi
Sivrihisar Belediyesi'nden özel çocuklara anlamlı sergi

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DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR RENGARENK ÇORAPLARIYLA YÜRÜDÜ DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR RENGARENK ÇORAPLARIYLA YÜRÜDÜ Down sendromlu gençler hayallerini gerçekleştirdi Down sendromlu gençler hayallerini gerçekleştirdi

Anadolu Lisesi, Down Sendromu, Sivrihisar, 21 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivrihisar Belediyesi'nden özel çocuklara anlamlı sergi - Son Dakika


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