Siyam ikizleri Ayşe ve Sema, azimleriyle örnek oluyor - Son Dakika
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Siyam ikizleri Ayşe ve Sema, azimleriyle örnek oluyor

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Siyam ikizleri Ayşe ve Sema, azimleriyle örnek oluyor
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller ile birlikte siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu’nu ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller ile birlikte siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yakın ilgisi ve destekleriyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitimlerini tamamlayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, çalışma hayatlarını sürdürüyor. Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, Ayşe ve Sema'nın azimleri, hayata bağlılıkları ve çalışma heyecanlarıyla topluma örnek olduğu ifade edildi. Eğitimlerini tamamlayan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Kahramanmaraş İl Müftülüğü'nde kütüphane görevlisi olarak çalışma hayatlarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Mükerrem ÜnlüerHüseyin GüllerKahramanmaraşYaşamYerelSon Dakika

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