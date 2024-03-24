Slovakya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika
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Yerel

Slovakya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Slovakya'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda muhalif aday Ivan Korcok yüzde 42 oy alarak birinci oldu. İkinci turda Korcok, Başbakan Robert Fico tarafından desteklenen Peter Pellegrini ile yarışacak. Seçimde Rusya yanlısı eğilimli Stefan Harabin üçüncü sırada yer aldı.

24.03.2024 02:40
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Bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştirildiği Orta Avrupa ülkesi Slovakya'da seçim ikinci tura kaldı. Seçimin ilk turunun galibi, muhalif aday Ivan Korcok oldu.

Slovakya İstatistik Ofisi tarafından oyların yüzde 99'undan fazlasının sayılmasıyla birlikte yayınlanan sonuçlara göre muhalefet tarafından desteklenen eski Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, yüzde 42, Başbakan Robert Fico tarafından desteklenen Slovakya Ulusal Konseyi Başkanı Peter Pellegrini ise yüzde 37 oranında oy aldı. Sonuçlara göre en yüksek oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı, 6 Nisan'da yapılacak ikinci turda yeniden kozlarını paylaşacak.

Seçimlerin ilk turunun galibi olan 59 yaşındaki İvan Korcok, Batı ve AB yanlısı bir siyasetçi olarak öne çıkıyor. Daha önce Slovakya'nın ABD ve Almanya büyükelçiliği görevlerinde de bulunan Korcok, bugün oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada halkın Slovak hükümetinden memnun olmadığını ve iktidar partisinin seçmenlerinden oy almayı beklediğini söylemişti.

İkinci turda Korcok'un rakibi olacak 48 yaşındaki Pellegrini, geçtiğimiz yıl 30 Eylül'de düzenlenen parlamento seçimlerinde üçüncü sırada gelen sol eğilimli parti Hlas'ın (Ses) liderliğini üstleniyor. Başbakan Fico liderliğindeki Smer (İstikamet) partisinin öncülüğündeki iktidar koalisyonunda yer alan Hlas partisinin lideri, bugün oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu ne olursa olsun ülkenin dış politika rotasının değişmeyeceğini söylemişti. Pellegrini, "Slovakya, seçimden sonra da AB ve NATO'ya demir atmış durumda olmaya devam edecektir" diye konuşmuştu.

Seçimde Rusya yanlısı eğilimli bir siyasetçi olarak öne çıkan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Stefan Harabin ise yüzde 11 oranında oy alarak üçüncü sırada yer aldı.

Oy kullanma sürecinde büyük çaplı herhangi bir olay kaydedilmedi. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

Slovakya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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