SODAM yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

SODAM yılsonu sergisi açıldı

16.06.2022 14:04
SODAM yılsonu sergisi açıldı

Projesi bizzat Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından hazırlanan Sosyal Dayanışma Merkezi'nin (SODAM) ilk ürünlerinin beğeniye sunulduğu yılsonu sergisi açıldı.

Projesi bizzat Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından hazırlanan Sosyal Dayanışma Merkezi'nin (SODAM) ilk ürünlerinin beğeniye sunulduğu yılsonu sergisi açıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından projesi hazırlanan ve Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Canik Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Bala Hatun Hanım Konağı'nda geçen eylül ayında hizmete sunulan SODAM'ın ilk ürünlerinin beğeniye sunulduğu yılsonu sergisinin açılışı, Vali Dağlı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

SODAM projesinin, dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimleri desteklemeye yönelik olarak hayata geçirildiğini ve aile, toplum, ahlak, sağlık ile dini ve manevi değerler eğitimleri de verilerek, kadınların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için gayret gösterildiğini hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, merkezde İŞKUR istihdam garantili kurslar da açılarak bölgede yaşayan kadınlarımıza mesleki donanım kazandırıldığını ifade etti.

Geride kalan 9 aylık süre içerisinde SODAM'daki kurslara katılan kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı serginin bu projenin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve kadınlara imkan verildiğinde neleri başarabildiklerini göstermesi açısından memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Zülkif Dağlı, kadınlara eğitim ve istihdam anlamında verilen her desteğin aynı zamanda toplumu da güçlendirdiğine inandığını belirterek şunları söyledi:

"Eğitimlerini tamamlayarak gerekli becerileri edinen kadınları iş dünyası ile buluşturarak, başta tekstil sektörü olmak üzere iş ortamına yönlendireceğiz. Ayrıca burada sergilenen ürünlerin satışı da başladı ve bunun da kadınların aile ekonomilerine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu vesileyle SODAM kurslarına devam ederek emekleriyle bu güzel ürünlerin yer aldığı serginin hazırlanmasında katkısı bulunan tüm kadın kursiyerlerimizi ve öğreticilerimizi tebrik ediyorum." - SAMSUN

SODAM yılsonu sergisi açıldı
SODAM yılsonu sergisi açıldı
SODAM yılsonu sergisi açıldı
SODAM yılsonu sergisi açıldı
SODAM yılsonu sergisi açıldı
SODAM yılsonu sergisi açıldı
SODAM yılsonu sergisi açıldı

YORUMLAR
500
Samsun'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları Samsun'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları Vali Dağlı'dan muhtarlara çağrı Vali Dağlı'dan muhtarlara çağrı
Kaynak: İHA

Zülkif Dağlı, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SODAM yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
13:30 Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu
13:26 ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı
13:22 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao
13:21 Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
12:46 Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 14:25:28. #1.12#
SON DAKİKA: SODAM yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement