Şoför esnafına kadına şiddet semineri - Son Dakika

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde özel halk otobüsü esnafına yönelik kadına şiddet semineri verildi.

Kütahya Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz ve özel halk otobüsleri şoförlerine yönelik olarak Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile iş birliğinde kadına yönelik şiddet semineri verildi.

Kadına yönelik şiddetin türleri ve şiddete yönelik alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verildi. - KÜTAHYA