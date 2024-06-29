Şoför, Otobüsü Gelin Arabasına Çevirdi - Son Dakika
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Yerel

Şoför, Otobüsü Gelin Arabasına Çevirdi

Sapanca'da ailesine ait halk otobüsünde şoförlük yapan Şervan Kınay, düğün günü sürpriz yaparak otobüsü gelin arabasına çevirdi. Genç çift, süslenmiş otobüsle düğün salonuna gitti. Kınay'ın mesai arkadaşları da konvoya katıldı. Davetlilerin katıldığı kır düğünüyle genç çift dünya evine girdi.

29.06.2024 12:52
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesine ait halk otobüsünde şoförlük yapan Şervan Kınay, aracını gelin arabasına çevirdi. Genç çift düğün salonuna otobüsle gitti.

Sapanca'da ailesine ait halk otobüsünde şoförlük yapan Şervan Kınay, düğün günü sürpriz yaparak otobüsü gelin arabasına çevirdi. Şervan Kınay süslediği ekmek teknesi olan otobüsle, eşi Esma Algaisi'nin Adapazarı ilçesindeki evine gitti. Esma Algaisi, Şervan Kınay'ı damatlığı ile otobüsün direksiyonu başında görünce şaşırdı. Kınay'ın mesai arkadaşları da süsledikleri halk otobüsüyle konvoya katıldı. Genç çift davetlilerin katıldığı kır düğünü ile dünya evine girdi.

Çocukluğundan bu yana otobüsleri çok sevdiğini belirten Kınay, "Hayatımın anlamını bulunca ailemize ait özel halk otobüsünü gelin arabası olarak süsledik. Çok güzel oldu. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dost, akraba, arkadaş ve sevenlerimize teşekkür ederiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şoför, Otobüsü Gelin Arabasına Çevirdi - Son Dakika

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