Şoförlerin Sorunları TŞOF Toplantısında Ele Alındı

19.02.2026 10:01
Aydın Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, TŞOF toplantısında şoförlerin talep ve sorunlarını gündeme getirdi.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 30 büyükşehirin oda başkanlarının katıldığı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) toplantısında şoförlerin talep ve sıkıntılarını gündeme taşıdı.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada şoförlerin talep ve sıkıntılarını dile getirdi. 30 büyükşehrin Şoförler Odası başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, mali taksimetre, hasılat esasına dayalı yeni vergi sistemi önerileri ile korsan taşımacılıkla mücadele gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, toplantıda ayrıca ağırlaştırılan cezalar ve taksi sisteminin iyileştirilmesine yönelik öneriler de görüşüldü. Her ildeki şoför esnafının mesleki sorunlarının ele alındığı toplantıda Başkan Özmeriç, Aydın'da yürüttükleri çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Ayrıca korsan taşımacılığı önlemeye yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle cezai yaptırımların artırılmasını onayladıklarını ifade eden Başkan Özmeriç; "Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında 30 büyükşehrin Şoförler Odası başkanlarının katılımıyla verimli bir toplantı yaptık. Oda olarak Aydın'da yaptığımız çalışmalar hakkında da bilgi verdik. Korsan taşımacılık ile mücadele konularını değerlendirdik. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle korsan taşımacılık yapanların cezai yaptırımların artırılmasını da onayladık. Korsan taşımacılık suç olduğu gibi hak mağduriyetlerine neden olur. Kurallı taşımacılık hem vatandaşın hakkını hem de esnafın hakkını korur" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Ulaşım, Aydın, Yerel, Son Dakika

