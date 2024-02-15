Soğuk Günlerde Aracı Rölantide Tutmanın Önemi - Son Dakika
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Soğuk Günlerde Aracı Rölantide Tutmanın Önemi

Soğuk Günlerde Aracı Rölantide Tutmanın Önemi

Eskişehir'de motor ustası İsmail Ünlüce, kış aylarında araçların antifriz ve yağ bakımının önemini vurgulayarak, aracın en az 5 dakika rölantide tutulması gerektiğini söyledi. Antifriz kullanımının radyatör, kalorifer peteği ve devirdaimin dağılmasını engellediğini belirten Ünlüce, yağ bakımının ihmal edilmesi halinde ise araçta ciddi arızalara yol açabileceğini ifade etti.

15.02.2024 22:51  Güncelleme: 22:53
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Soğuk günlerde sürüşe başlamadan önce aracı 5 dakika rölantide tutmak önemli

Kış aylarında antifrizin ihmal edilmesi radyatörün patlamasına neden olabiliyor

Motor ustası İsmail Ünlüce:

"Aracımıza antifriz koymazsak radyatörü, kalorifer peteğini ve devirdaimi dağıtabiliyor"

"Yağ bakımı en önemli şeylerden birisi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de motor ustalığı yapan İsmail Ünlüce, kış aylarında motor yağının donması nedeniyle sürüşe başlamadan önce aracı 5 dakikada rölantide tutmanın önemli olduğunu ve antifriz kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının meydana geldiği Eskişehir'de soğuk hava şartları araç motorlarını da etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesi nedeniyle özellikle sabah saatlerinde araçlardaki motor yağı katılaşabilirken, motor ustası İsmail Ünlüce, erken vakitlerde sürüşe başlamadan önce aracın en az 5 dakika rölantide tutulması gerektiği konusunda sürücüleri uyardı. Radyatör gibi önemli parçaların dağılmaması için antifriz kullanımının önemli olduğunu ifade eden Ünlüce, bunun yanı sıra ortalama bin 500 lira olan yağ bakımının yaptırılmaması halinde meydana gelebilecek arızaların 30 bin lira gibi yüksek maliyetlere yol açabileceğine vurgu yaptı. Yağ, antifriz ve cam suyu bakımının ortalama 2 bin 500 TL olduğunu aktaran motor ustası, kış aylarında araç muhafazalarına kedilerin girmesi sebebiyle ayrıca tedbirli davranılmasını tavsiye etti.

"Aracımıza antifriz koymazsak radyatörü, kalorifer peteğini ve devirdaimi dağıtabiliyor"

Eskişehir'de motor ustalığı yapan İsmail Ünlüce, "Malum kış ayları, havalar soğuk. Aracımıza binmeden önce araçların antifrizini ve motor yağını kontrol etmek gerekiyor. Hatta binmeden önce aracın etrafında dolanmak, lastiklere bakmak lazım. Arabanın muhafazasında kedi olabildiği için o da ayrıca kontrol edilmeli. Kış aylarında kesinlikle antifrize bakmamız gerekiyor. Aracımıza antifriz koymazsak radyatörü, kalorifer peteğini ve devirdaimi dağıtabiliyor. Bu da araca ağır sonuçlar veriyor. Antifriz kesinlikle kullanılacak, yaz kış onun mevsimi yok. Aracı çalıştırdığımızda kış aylarında en az 5 dakika kendi halinde çalışması gerekiyor çünkü soğuk havalarda arabanın yağı katılaşıyor ve bu sese neden oluyor. Ama en azından 5 dakika çalıştığı zaman sıkıntı çıkmıyor. Öte türlü aracın eksantriğine, motorun içine zarar verir" dedi.

"Yağ bakımı en önemli şeylerden birisi"

Bir aracın yağ bakımını yaptırmanın ortalama bin 500 lira olduğunu ancak ihmal edilmesi halinde motorun zarar görmesi sonucunda 25-30 bin lira gibi daha yüksek maliyetler çıkabildiğini dile getiren Ünlüce, "Yağ bakımı en önemli şeylerden birisi. Cam suyuna özellikle bakmak gerekiyor. Kış aylarında donma oluyor, o yüzden cam suyu deyip geçmeyelim. Gerçekten çok önemli bir şey. Bugün yağ, antifriz ve cam suyu bakımı ortalama 2 bin 500 lira tutarken, bir araca bunu yaptırmadığımızda radyatörün patlaması, devirdaimin ya da motorun bozulması sonucunda daha fazla arızaya sebep olarak yüksek maliyetler doğurabiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Otomobil, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soğuk Günlerde Aracı Rölantide Tutmanın Önemi - Son Dakika

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