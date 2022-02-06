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Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor... Bir karaca ve çakal donarak telef oldu - Son Dakika

Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor... Bir karaca ve çakal donarak telef oldu

06.02.2022 13:38

Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor... Bir karaca ve çakal donarak telef oldu

ÇORUM - Çorum'da son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuklarda dışarıda kalan birçok hayvan da zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gece eksi 16 dereceyi bulan soğuklarda birçok hayvan da donarak telef oluyor.

Sungurlu Sanayi sitesindeki işyerlerine gelen esnaflar, sanayi sitesinin Çorum istikametindeki giriş tarafında orta refüjde soğuktan donarak, buz kesilmiş olan karacayı fark ettiler. Yiyecek aramak için geldiği tahmin edilen karacanın soğuktan donarak buz kesmiş cansız bedeni görenlerin içini sızlattı.

Oğuzlar ilçesine bağlı Asarçay köyünde de telef olmuş halde çakal bulundu. Hayatpınarı mevkinde bulunan çakalın donarak öldüğü tespit edildi.

Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor... Bir karaca ve çakal donarak telef oldu
Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor... Bir karaca ve çakal donarak telef oldu
Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor... Bir karaca ve çakal donarak telef oldu

YORUMLAR
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Çorum, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor... Bir karaca ve çakal donarak telef oldu - Son Dakika


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