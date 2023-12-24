 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Soğuk ve fırtınalı havada ekiplerin zorlu mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Soğuk ve fırtınalı havada ekiplerin zorlu mesaisi

Erzurum'da etkili olan karlı ve fırtınalı hava nedeniyle Hınıs ilçesinde su hattı arızası meydana geldi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu arıza giderildi ve 6 mahalle su sıkıntısından kurtarıldı. Hınıs ESKİ ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen can pahasına çalışarak arızayı tamir etti.

Soğuk ve fırtınalı havada ekiplerin zorlu mesaisi
24.12.2023 - 22:26,
Abone Ol

Soğuk ve fırtınalı havada ekiplerin zorlu mesaisi

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan karlı ve fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hınıs'ta 6 mahalleyi besleyen su hattı arızası ekiplerin zorlu çalışması sonucu giderildi.

Hınıs ilçe merkezine 27 km uzaklıkta olan su patlağı ekiplerin yoğun çabaları ile 6 saat sürdü. Ekipler hummalı bir çalışma sonrası 6 mahalleyi su sıkıntısından kurtardı . Hınıs Ovasını besleyen Avcılar İsale Hattı su arızası nedeni ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Hınıs'ta çalışma başlattı. Fırtına ve kar yağışında rağmen Hınıs ESKİ ekipleri zorlu hava şartlarını hiçe sayarak can pahasına çalışarak arızayı giderdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurum, Hınıs, Çevre, Acil Durum, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soğuk ve fırtınalı havada ekiplerin zorlu mesaisi - Son Dakika


22:47
Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
21:49
İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki

Son Dakika
22:47 Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
20:02 Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 23:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Soğuk ve fırtınalı havada ekiplerin zorlu mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement