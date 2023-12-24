Soğuk ve fırtınalı havada ekiplerin zorlu mesaisi

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan karlı ve fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hınıs'ta 6 mahalleyi besleyen su hattı arızası ekiplerin zorlu çalışması sonucu giderildi.

Hınıs ilçe merkezine 27 km uzaklıkta olan su patlağı ekiplerin yoğun çabaları ile 6 saat sürdü. Ekipler hummalı bir çalışma sonrası 6 mahalleyi su sıkıntısından kurtardı . Hınıs Ovasını besleyen Avcılar İsale Hattı su arızası nedeni ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Hınıs'ta çalışma başlattı. Fırtına ve kar yağışında rağmen Hınıs ESKİ ekipleri zorlu hava şartlarını hiçe sayarak can pahasına çalışarak arızayı giderdi.