Söğüt Belediye Başkanı Emekli Personelle Buluştu

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Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, göreve geldiği günden sonraki süreçte emekli olan personel ile yemekte buluştu.

Söğütte bir restoranda düzenlenen organizasyonda Söğüt Belediye Başkanı Durgut, göreve geldiği günden sonraki süreçte emekli olan personel ile yemekte buluştu. Yemek sonrası bir konuşma yapan Başkan Durgut, "Kısa süre de olsa sizlerle çalışmak benim için çok güzeldi. Bu süre içerisinde ilçemiz ve belediyemiz için göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınız ve sağladığınız değerli katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda da sizlere aileniz ile birlikte, Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Yemek sonrası Başkan Durgut günün anlam ve önemine binaen emekli personele plaket takdiminde bulundu. - BİLECİK