Bilecik\'te 3 taşınmaz için ihale süreci başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt Belediyesi tarafından 3 taşınmaz için ihale süreci başlatıldı.

Söğüt Belediyesi tarafından 3 adet taşınmazın kiraya verilmesi ve 1 adet taşınırın satışına ilişkin ihale süreci başlatıldı. İhaleye dair tüm detaylar, şartlar ve tarihler yayımlandı. Söz konusu ihalelere ilişkin ilan, şartname ve başvuru koşullarına Söğüt Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Belediyemize ait taşınmaz ve taşınırların ekonomiye kazandırılması amacıyla ihale sürecini başlattık. Tüm vatandaşlarımızı yayımlanan şartları inceleyerek ihalelere katılmaya davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK