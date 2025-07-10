Söğüt Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Söğüt Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un başkanlığında belediye meclis salonunda yapılırken, devam eden projeler ve yeni yatırımlar ele alındı.

Söğüt Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Temmuz Ayı Meclis Toplantısında ilçenin ihtiyaçları, devam eden projeler ve yeni yatırımlar ele alındı. Başkan Durgut, alınan kararların ilçelerine ve belediye hizmetleri açısından faydalı olmasını temenni ederken, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan oturumda alınan kararların detayları, 15 gün içerisinde Söğüt Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.sogut.bel.tr adresinden kamuoyuyla paylaşılacağı söylendi. - BİLECİK