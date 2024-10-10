Söğüt Belediyesi ve ANDA Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Söğüt Belediyesi ve ANDA Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Söğüt Belediyesi ve ANDA Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Söğüt Belediyesi ile ANDA Eğitim Araştırma ve Arama Kurtarma Derneği Bilecik İl Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Başkan Ferhat Durgut, işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

10.10.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
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Söğüt Belediyesi ile ANDA Eğitim Araştırma ve Arama Kurtarma Derneği Bilecik İl Temsilciliği arasında protokol imzalandı.

Söğüt Belediyesi adına Başkan Ferhat Durgut ile ANDA Eğitim Araştırma ve Arama Kurtarma Derneği Bilecik İl Temsilcisi Can Akdemir arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imzaları atıldıktan sonra ikili yapılacak işbirlikleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Durgut, ANDA Eğitim Araştırma ve Arama Kurtarma Derneği Bilecik İl Temsilcisi Akdemir'e görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt Belediyesi ve ANDA Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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