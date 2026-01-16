Söğüt-Bozüyük kara yolu yılların sorunu çözüme kavuşuyor

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt-Bozüyük kara yolunun uzun yıllardır çözüm bekleyen yatırımın 2026 yılı programına alındığını açıkladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde uzun yıllardır gündemde olan ve kamulaştırmaları tamamlanmasına rağmen yatırım programına alınamayan Söğüt-Bozüyük kara yolu projesi, yürütülen takip ve yoğun girişimler sonucunda hayata geçiyor. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu önemli sürecin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'ye, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekilimiz Sadir Durmaz'a, Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir'e ve emeği geçen tüm kurumlarımıza ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Söz konusu yatırım programı kabulü 15 Ocak Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmıştır. Söğüt'ümüz için canla başla, üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK