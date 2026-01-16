Söğüt-Bozüyük kara yolu yılların sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Söğüt-Bozüyük kara yolu yılların sorunu çözüme kavuşuyor

Söğüt-Bozüyük kara yolu yılların sorunu çözüme kavuşuyor
16.01.2026 14:15  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt-Bozüyük kara yolunun uzun yıllardır çözüm bekleyen yatırımın 2026 yılı programına alındığını açıkladı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt-Bozüyük kara yolunun uzun yıllardır çözüm bekleyen yatırımın 2026 yılı programına alındığını açıkladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde uzun yıllardır gündemde olan ve kamulaştırmaları tamamlanmasına rağmen yatırım programına alınamayan Söğüt-Bozüyük kara yolu projesi, yürütülen takip ve yoğun girişimler sonucunda hayata geçiyor. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu önemli sürecin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'ye, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekilimiz Sadir Durmaz'a, Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir'e ve emeği geçen tüm kurumlarımıza ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Söz konusu yatırım programı kabulü 15 Ocak Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmıştır. Söğüt'ümüz için canla başla, üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ulaşım, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğüt-Bozüyük kara yolu yılların sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:09:21. #7.11#
SON DAKİKA: Söğüt-Bozüyük kara yolu yılların sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.