Söğüt'te 45 Market ve Bakkal Denetlendi - Son Dakika
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Söğüt'te 45 Market ve Bakkal Denetlendi

Söğüt\'te 45 Market ve Bakkal Denetlendi

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un talimatları doğrultusunda zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren 45 market ve bakkal denetlendi. Denetimlerde işyeri ruhsatı, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, personelin hijyen belgesi ve işyeri temizliği kontrol edildi.

16.05.2024 10:45  Güncelleme: 10:46
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde zabıta ekipleri tarafından 45 market ve bakkal denetlendi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki denetimlerini sürdürüyor. Ekipleri ilçede faaliyet gösteren 45 adet bakkal ve marketleri denetimden geçirdi. Bakkal ve Marketlerde yapılan denetimlerde; işyeri ruhsatı, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile çalışan personelin hijyen belgesi, işyeri genel temizliği ve ürünlerin reyondaki fiyatlarla kasa fiyatları karşılaştırmasını yapıyor. Fiyat karşılaştırmalarında etiket fiyatlarına göre kasada farklı fiyat çıkması durumunda ilgili market hakkında Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere tutanak tanzim ediliyor.

"Vatandaşın sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz"

Denetim Sonrası açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Lütfen duyarlı bir tüketici olalım aldığımız ürün etiketi ile kasa fiyat etiketini mutlaka karşılaştıralım. Bugün bizzat denetime kendim katıldım ve çalışma arkadaşlarıma nasıl bir denetim yapılacağı ilgili de bir modül anlamda tecrübemi paylaştım. Yaptığımız denetimleri de bu farkla ortaya koyduk. Bundan sonra gerek yerli esnaf, gerekse de zincir marketler sıklıkla denetlenerek vatandaşın sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşın sağlığıyla oynayan kim olursa olsun gereken işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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