Bilecik\'te Eğitim ve Spor Festivali coşkuyla gerçekleştirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt-Esfest 2 Eğitim ve Spor Festivali coşkuyla gerçekleştirildi.

Festivale Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve ilçe protokolü katıldı. Düzenlenen Söğüt-Esfest 2, renkli etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında kurulan Bilim Fuarı, Uzay Çadırı ve Sanal Gerçeklik Etkinliği ile öğrenciler bilim ve teknolojiyle buluşurken, Geleneksel Çocuk Oyunları alanında ise keyifli anlar yaşadı. Gün boyu süren etkinliklerde öğrencilerin hem öğrenme hem de eğlence imkanı bulduğu belirtildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada tüm kurumlara teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın gelişimine katkı sağlayan bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza, öğretmenlerimize ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK