Bilecik\'te haşerelere karşı ilaçlama mesaisi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Söğüt ilçesinde, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki mahalleler, cadde ve sokaklar ile ortak kullanım alanları ilaçlandı. Vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının, belirlenen program doğrultusunda düzenli olarak sürdürüldü.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Mahallelerde, cadde ve sokaklar ile ortak kullanım alanlarında belirlenen program doğrultusunda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, halk sağlığını korumak ve haşere oluşumunu en aza indirmek amacıyla düzenli olarak devam ediyor. Daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir Söğüt için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK