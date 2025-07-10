Söğüt\'te Taksi Ücretleri Yenilendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde taksi ücretleri yeniden düzenlendi.

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına Başkan Halit Gölcan ve Söğüt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Davarcı'nın imzasıyla 10 Temmuz 2025 tarihli ve 23 sayılı karar doğrultusunda onaylanan yeni tarifeye göre, taksi açılış ücreti 60 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte kilometre başına ücret 39 TL, saatlik ücret 150 TL, birim zaman ücreti 2,50 TL, birim mesafe ücreti 3,90 TL, indi bindi ücreti ise 120 TL oldu. Yapılan zamların gerekçesi olarak artan akaryakıt giderleri ve işletme maliyetleri gösterilirken, yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Güncellenen tarifeye hem taksici esnafından hem de vatandaşlardan farklı tepkiler geldi. - BİLECİK