Sokak hayvanları saldırısında büyükşehir belediyeleri ve valilikler de sorumlu

Avukat Zeynep Karakuş, Danıştay'ın kararı ile sokak hayvanlarının saldırılarında sadece ilçe belediyeleri değil büyükşehir belediyeleri ve valiliklerin de sorumlu olduğunu söyleyerek, "Bu durumla birlikte ortaya çıkan zararlarının tazmin sonucuna daha rahat ulaşılabilir" dedi.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun bir kamu hizmeti olduğunu söyleyen Avukat Zeynep Karakuş, "Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, rehabilitasyonu ve toplum güvenliğinin sağlanması bir kamu hizmetidir. Bu kamu hizmetinin aksaması durumunda ortaya çıkan zararlardan da idarenin tazmin yükümlülüğü doğar. Bu konuda Danıştay'ın yerleşik içtihatları da bu tür olaylarda idarenin hizmetinin kusurlu işlemesine dayalı bir sorumluluk rejiminin uygulanacağı yönündedir. Danıştay'ın bir kararına göre meydana gelen zarardan sadece yerel ilçe belediyeleri değil, büyükşehir belediyeleri ve valilikler de sorumludur. Bu durumda idari birimlerin kolektif sorumluluğu sebebiyle vatandaşların ortaya çıkan zararlarının tazmini konusunda daha rahat sonuca ulaşmalarına sebep olur" dedi.

Karakuş, vatandaşların uğradıkları zararın tazmini için tam yargı davası yoluna gidebileceklerini söyleyerek, "Vatandaşlar sahipsiz hayvan saldırısı sonucunda bedensel veya maddi bir zarara uğrarsa bu zararın tazmini için tam yargı davası yoluna gidebilir. Yargı, idarenin gözetim ve denetim yükümlülüğünü ihmal edip etmediğini titizlikle inceler. Bu kararla birlikte de idari birimlerin sahipsiz hayvanlar konusundaki görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmeleri için hukuki zemin oluşturur. Bu yönde bir Danıştay kararı var, ilçe belediyeleriyle birlikte valilikler ve büyükşehir belediyeleri de aynı konuyla ilgili sorumlu tutulmaktadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ