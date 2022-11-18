Sokak hayvanlarının mamalarını yerken görüntülenen adam yardım tekliflerini bir cümle ile reddetti - Son Dakika
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Sokak hayvanlarının mamalarını yerken görüntülenen adam yardım tekliflerini bir cümle ile reddetti

18.11.2022 11:46

Eskişehir'de iddiaya göre, sokak hayvanlarının mamalarını yiyen şahsın görüntüsü yürekleri parçaladı. Gelen yardım tekliflerini kabul etmeyen vatandaş, uzatılan mikrofonlara "Bizi bir yere bulaştırırsan öldürecekler, bizi bulaştırma" diyerek bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

Tepebaşı İlçesi Şeker Mahallesi'nde boş bir arazide sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlar sıra dışı bir olayla karşılaştı. İddiaya göre köpekler için koydukları mama ve suların bir vatandaş tarafından yendiğini gören hayvan severler şok oldu. Bir şahıs tarafından mamaların yendiğini gören besleme yapan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, mamaları yediği iddia edilen vatandaşla iletişim kurmaya çalıştı.

Yürek sızlatan görüntü! Sokak hayvanlarına verilen yemeklerden yedi, yardım teklifini kabul etmedi

TAVSİYELERİ REDDETTİ

45 yaşında olduğu anlaşılan C.Ö. isimli vatandaşın, sabıkası ya da aranması olup olmadığını kontrol eden ekipler, şahıs hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Herhangi bir suç kaydı olmadığı anlaşılan şahsa ekip tarafından valilik tarafından sunulan sosyal imkanlardan yaralanması tavsiye edildi.

Yürek sızlatan görüntü! Sokak hayvanlarına verilen yemeklerden yedi, yardım teklifini kabul etmedi

"BİZİ BİR YERE BULAŞTIRIRSAN ÖLDÜRECEKLER"

Tavsiyeleri reddeden vatandaş kendisine uzatılan mikrofona ise, "Bizi bir yere bulaştırırsan öldürecekler, bizi bulaştırma" dedi. İkna çabalarının ardından C.Ö., bahse konu noktandan yürüyerek uzaklaştı.

Yürek sızlatan görüntü! Sokak hayvanlarına verilen yemeklerden yedi, yardım teklifini kabul etmedi

"SOKAK HAYVANLARININ MALARINI YİYİP SULARINI İÇİYOR"

C.Ö.'yü görüp, durumu polise bildiren Ayşe Dizdar Kaya isimli vatandaş, sık sık bu noktada sokak hayvanlarına bakmak için geldiğini ve şahsı gördüğünü belirtti. C.Ö.'nün, köpek mamalarını yiyip, sularını içtiğini gördüğünü iddia eden Kaya, "Bu abiyi biz burada 10 gündür görüyoruz. Başta anlamadık neden burada olduğunu, daha sonra gözlemediğimiz kadarıyla anladık ki buradaki sokak hayvanlarının mamalarını yiyip, sularını içiyor. O yüzden emniyete başvurduk, amacımız şikayet değil ona yardımcı olmaktı. Öğrenci yurtlarından ve hastanelerden artan yemekler veriyoruz normalde biz hayvanları. Kovalardaki sularda hijyenik değil" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Tepebaşı, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sokak hayvanlarının mamalarını yerken görüntülenen adam yardım tekliflerini bir cümle ile reddetti - Son Dakika

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