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Sokak kedisi, mamasını yemek isteyen tilkiye izin vermedi

YALOVA - Yalova'da sokak kedisi mamasına ortak olmak isteyen tilkiye izin vermedi. Tilki kedinin hamlesiyle bölgeden uzaklaştı.

Yalova kent merkezinde son günlerde çok sayıda tilki gözlemlenmeye başladı. Son olarak Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde görülen bir tilki, sokak hayvanları için bırakılan yemin başına geldi. Burada tilki sokak kedisinin mamasını yemeye çalıştı. Tilki bu anda kedinin kendisine doğru hamle yapmasıyla bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan Yalova Üniversitesi kampüsünde karşılarında kedi gören öğrenciler de şaştı kaldı. Kampüste yem arayışına çıkan tilki bir süre sonra gözlerden kayboldu.