Söke Belediyesi, \'100. Yıl Hatıra Parkı\'nın yapımına başladı

Söke Belediyesi, ilçe genelinde yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çeltikçi Mahallesi Huzur Sitesi bölgesinde '100. Yıl Hatıra Parkı'nın yapımına başlandı.
2 bin metrekarelik alan üzerine kurulan parkta inceleme yapan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Parkımızın adını da meclisimizden '100. Yıl Hatıra Parkı' olarak kararını aldık. Çevredeki vatandaşlarımız yıllardır buranın park olmasını istiyordu. Bunu hep söylüyorum Mustafa İberya Arıkan vaat etmiyor, gerçekleştiriyor, hayal satmıyor. Biz hizmete devam edeceğiz, kimseyi kandırmayacağız. Bu memlekette yetki alıp da bir çivi çakmayanları Söke halkı çok iyi biliyor. Mustafa İberya Arıkan'ı da çok iyi biliyor" dedi.
Çeltikçi Mahalle Muhtarı Murat Bahadır, mahallesi adına Başkan Arıkan'a teşekkür etti.
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