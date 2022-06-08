Söke Belediyesi'nden Herakleia'ya Kültür Gezisi

Söke Belediyesi kazı çalışmalarının devam ettiği Herakleia'ya kültür gezisi düzenledi. Gezide çalışmalar hakkında kazı başkanı Zeliha Büyüközer ziyaretçileri bilgilendirdi.

Serçin Mahallesi Bafa Gölü ve Kapıkırı Bölgesi'nde kültür ve teknik araştırma çalışmaları kapsamında geçen günlerde Söke'de Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda konferans veren Herakleia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, Söke Belediyesi heyetini bu kez sahada bilgilendirdi. Bölgenin turizmine katkı sağlayacak olan kazı çalışmaları hakkında yerinde bilgi almak ve çalışmaları yerinde incelemek üzere düzenlenen kültür ve teknik geziye Belediye Kültür Komisyonu Başkanı Yasemin Gürsoy, Kültür Komisyonu Üyesi Saime Cantürk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Batir ve ilgili daire müdürleri teknik personel katıldı.

Söke'de Kaymakamlık, Söke Belediyesi, Söke Tarihi Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği ile Kent Konseyince Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda nisan ayında düzenlenen konferansta Herekleia kazı çalışmaları hakkında sunum yapılmış ve oldukça ilgi uyandırmıştı. Geçen günlerde İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in yaptığı ziyaret sonrasında bu kez kazı alanını Söke Belediyesi ekibi gezdi. Kazı başkanı Doç. Dr. Büyüközer Söke'nin bölge turizmine katkı yapacak olan kazı çalışmalarına göstermiş olduğu ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.