Söke'de 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Söke'de 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

18.03.2022 12:28
Söke'de 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Söke Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürü Aydın Çelik, Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Ahmet Engin Turan, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Haşim İbi, Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü uzmanları ve üreticiler katıldı. Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları sağlıklı toprak, toprakta kalitenin iyileştirilmesi, pamuk ve buğday ürününde dikkat edilmesi gereken çalışmalar, ürünlerin yetiştirilmesi konularında bilgilendirmelerde bulundu.

"Aydın'daki barajların doluluk oranı yüzde 62 civarında"

Aydın'daki barajların doluluk oranlarını üreticiler ile paylaşan Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Ahmet Engin Turan, "Kemer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 92'ye ulaşırken taşkını önlemek amacıyla elektrik üretimi yapılıyor. Sulama sezonunda ise yüzde 100 doluluk oranı ile girilecek. Çine Adnan Menderes Barajı yüzde 60, Gökbel Barajı yüzde 40 seviyelerinde. Topçam Barajı yüzde 50, Yaylakavak Barajı ise yüzde 97. En düşük su seviyesine sahip barajımız ise yüzde 21 ile İkizdere Barajı. Bu barajı sulamanın sıkıntılı olduğu dönemlerde kullanıyoruz. Genelleyecek olursak Aydın'daki barajlarda doluluk seviyemiz yüzde 62 civarında bulunuyor" dedi.

"Birinci ürün pamuğa 2, ikinci ürün pamuk için ise 2 su öngörülüyor"

Sulama ile ilgili alınan valilik kararını üreticilerle paylaşan Turan, "Aydın Valiliği tarafından alınan karar ile birinci ürün pamuğa 3 su, ikinci ürün pamuk için ise 2 su öngörülüyor. Bu iki suya yatak suyundan yapılan tav suyu dahil değil. Bu birinci ürün pamuk için öngörülebilir bir durum ancak anız yeri için sürpriz olabilir. Çünkü anız tav suyu yapıldığı tarihte yatakta suyun olacağını tahmin etmiyoruz. Tav suyu yataktan yapılırsa ikinci ürün pamuğa 2 su, ancak tav suyu barajlardan yapılırsa 2. ürün pamuk ekimine bir su verilmesi planlandı" diye konuşarak buğday arkası pamuk ekiminin serbest olduğunu belirtti. - AYDIN

Söke'de 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

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Aydın, Tarım, Söke, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke'de 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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