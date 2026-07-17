Söke'de 5 Yangın Kontrol Altına Alındı

(AYDIN) - Aydın'ın Söke ilçesinde Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt mahalleleri yakınlarında aynı saatlerde başlayan 5 ayrı yangından 4'ü ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Zeytinlik alanda etkili olan son yangını söndürme çalışmaları ise havadan ve karadan devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde saat 11.40 sıralarında tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenlerle başlayan 5 ayrı yangın, ekipleri harekete geçirdi. Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt köyleri çevresinde çıkan yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili ekipler tarafından müdahale edildi.

Yangınlardan 4'ü ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, zeytinlik alanda ilerleyen son yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Yangına müdahale kapsamında bölgeye 4 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü çalışmalarla yangının çevredeki alanlara yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak.